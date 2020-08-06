Общество

Грозы надвигаются на юг Псковской области

Предупреждение о неблагоприятном природном явлении опубликовало ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на регион надвигается грозовой фронт.

«Сегодня, начиная с периода 15-18 часов, местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидаются грозы», - предупредили в МЧС.

Спасатели напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.