Общество

К тотальной нетерпимости по отношению к «кухонным варварам» призвал губернатор псковичей

Как банальную преступность при полном неуважении к окружающим охарактеризовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников акты вандализма на территории региона в своем видеообращении.

«Эта тема многих абсолютно справедливо цепляет за живое, - сказал Михаил Ведерников. - Объективно некоторые молодые люди ищут выход творческой энергии. Нужно помочь направить ее и позитивное русло. В той же культуре граффити нет ничего плохого, это часть современного искусства, которое находит искренний интерес по всему миру. Мы будем поддерживать наших художников, чтобы они могли творить, но делать это в тех местах, где это разрешено и где это уместно. При этом нужно провести жесткую границу. Все, что я сказал, не имеет никакого отношения к тем, что пишет на стенах Кремля, ломает зубы динозаврам в Великих Луках, разбирает фонари и выкапывает деревья. Учитывая масштаб проблемы, мы будем разрабатывать дополнительные решения в сотрудничестве с правоохранительными органами».

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Губернатор отметил, что подавляющее большинство жителей региона относятся к культурному наследию с уважением и с трепетом.

«Поэтому я рассчитываю на вашу помощь, а «кухонные варвары» исчезнут как явление, как только в обществе к ним установится тотальная нетерпимость. Мы все любим Псковскую область, делаем все для того, чтобы она развивалась и процветала. Плоды своих трудов мы будем защищать. Давайте делать это вместе», - призвал глава региона.

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На этой неделе в Пскове состоялось народное голосование по выбору макетов граффити для художественного оформления одиннадцати технических сооружений во дворах по всему городу. Двенадцатый объект сейчас проходит процедуру повторного голосования, так как изначально не были учтены все присланные на конкурс работы. С победившими работами можно познакомиться на портале «Мой дом», там же проходит голосование за последний объект.