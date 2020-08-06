Общество

Известный комик и актер приехал в Псков

Известный российский актер и комик Денис Косяков решил посетить Псков с семьей. О том, что они едут в однодневное путешествие он рассказал в своем Instagram.

В опубликованном видео актер поделился, что в качестве транспорта выбрали поезд. По его словам, двое сыновей впервые едут в купе, и очень довольны этим фактом.

«А у нас семейная поездочка в Псков. В Псков... Очень сложно выговаривается. В общем, решили смотаться одним деньком, покататься на поезде», - рассказал актер.

Напомним, Денис Косяков российский актер театра и кино, сценарист, шоуранер, продюсер, телеведущий. Среди популярных ролей актера участие в сериале «Зайцев +1», «Остров», комедия «Женщины против мужчин».