Общество

Дикая стая забрала с собой на юг питомцев «Дома белого аиста» из Гдова

Волонтерский центр помощи «Дом белого аиста» в Гдовском районе прощается с питомцами, спасенными в этом году. Подлеченные птицы улетают на юг вместе с сородичами, проводившими время на воле.

«Стремительно приближается грустное время прощания с аистами. Уже опустели многие гнёзда, на полях собираются предотлётные скопления, и вчера днём над Аистиным центром кружила стая из 24 аистов. Судя по всему, часть наших аистов улетела с ними! Счастливого пути вам, птицы, приносящие счастье, пусть в дороге вам встречаются только добрые люди!» - такая запись появилась в сообществе центра «ВКонтакте».

«Дом белого аиста» - благотворительный проект переехавшей в Гдовский район из Смоленской области Марины Сиденко. Со всей области к ней везут на реабилитацию птиц, которые нуждаются в помощи и уходе. Например, недавно в центр попал аистенок, которого назвали Степан.

Его привезли с окраины Пскова, но раньше видели на Талабских островах. Оперение птицы оказалось обильно промаслено, вместо белого имеет грязно-коричневый цвет. В «Доме белого аиста» Степан останется до весны.