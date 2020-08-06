Общество

В европейскую часть России придет похолодание

В европейскую часть России придет похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. А центральную часть страны ждет осенняя погода.

«Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет 28-30 (градусов), что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо. В Предуралье (Свердловская, Челябинская области) уже началось понижение температуры. Во вторник в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального федерального округа начнется понижение… Еще и характер погоды изменится, солнца будет мало» , - сказал Вильфанд.

В ряде регионов в течение недели сохранится жаркая погода: в Сибири, на Алтае температура достигнет 35 градусов. «В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели. Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии. Правда, она понизится к концу на пару градусов, но все равно останется выше нормы. На Алтае температура будет до 35 градусов» , - сказал Вильфанд.