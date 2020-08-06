Общество

В российских школах введут должность «учителя-наставника»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся «учителя-наставники» и «учителя-методисты».

Он уточнил, что данные должности будут введены в образовательных учреждениях с сентября 2021 года, пишет «Российская газета».

По его словам, появление таких сотрудников позволит повысить престижность профессии учитель. Кроме того, это создаст условия для профразвития и повысит качество образовательных результатов.

Министр также назвал ключевой задачей в сфере образования установление порядка в сфере переквалификации педагогов.