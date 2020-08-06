Общество

Предельный возраст пребывания на таможенной службе повышают в России

Предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах повышают на 5 лет для среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Такой закон вступает в силу 11 августа.

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Изменения вносят в закон «О службе в таможенных органах РФ». С 50 до 55 лет повысится предельный возраст пребывания на службе для младших лейтенантов, лейтенантов, старших лейтенантов, а также капитанов таможенной службы. Для майоров, подполковников и полковников — с 55 до 60 лет. Для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников и действительных государственных советников таможенной службы РФ — с 60 до 65 лет.

После вступления закона в силу на службе смогут остаться 604 сотрудника, из которых 426 человек имеют более 20 лет выслуги в таможенных органах, пишет «Парламентская газета».

При этом установлено, что сотрудники, контракт с которыми был заключен до дня вступления законопроекта в силу, до 1 июля 2023 года сохранят право на увольнение в связи с достижением предельного возраста на условиях, действовавших прежде.