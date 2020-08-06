Общество

Названы самые опасные для здоровья профессии в России

Роспотребнадзор назвал сферы деятельности в России, которые являлись самыми опасными для здоровья в 2019 году.

Так, наибольшее число профессиональных заболеваний было выявлено среди сотрудников сферы по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех случаев, пишет «Газета.ру».

Следом за ними идут работники обрабатывающих производств — 29,9%, а после них — сотрудники сферы транспортировки и хранения (10,5% и 3,6% соответственно).

Еще 3,5% профзаболеваний приходится на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство.