Названы самые опасные для здоровья профессии в России

Роспотребнадзор назвал сферы деятельности в России, которые являлись самыми опасными для здоровья в 2019 году.
Так, наибольшее число профессиональных заболеваний было выявлено среди сотрудников сферы по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех случаев, пишет «Газета.ру».
Следом за ними идут работники обрабатывающих производств — 29,9%, а после них — сотрудники сферы транспортировки и хранения (10,5% и 3,6% соответственно).
Еще 3,5% профзаболеваний приходится на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство.