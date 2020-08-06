Общество

Росстат будет покупать данные у операторов связи для переписи населения

Федеральная служба государственной статистики будет покупать данные у операторов сотовой связи для использования во Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Данные операторов в предстоящую перепись будут использовать лишь в рамках эксперимента. Данные, полученные по итогам переписи не будут замещены на данные от сотовых операторов. «Скорее, это возможность сопоставить данные, полученные традиционным способом, с данными, полученными, по сути, экспериментальным путем — от операторов мобильной связи», — заявил глава Росстата Павел Малков, сообщает ТАСС.

Росстат планирует провести анализ использования больших данных в ходе проведения переписи и допускает, что их можно будет включить в последующие переписи. «Мы очень аккуратно подходим к вопросу использования больших данных и начинаем с экспериментов, постепенно встраивая их в традиционную методологию. В 2021 году мы будем анализировать возможности и оценивать потенциал их использования в будущем», — сообщил Малков.

Всероссийская перепись 2021 года станет последней, в которой планируют использоваться данные, собранные традиционным способом. Данные операторов связи на полноценной основе могут быть включены в следующие переписи.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале Госуслуг. Предварительные итоги подведут осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвёртом квартале 2022 года.