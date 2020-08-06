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Общество

Россияне назвали желаемый размер пенсии

10.08.2020 10:11|ПсковКомментариев: 2

Россияне хотели бы получать в среднем 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, поскольку именно такая сумма, по их мнению, обеспечит достойную жизнь в зрелом возрасте. Таковы результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка.

При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины - 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей), сообщает ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что почти треть россиян (31%) хотели бы перестать работать и уйти на пенсию досрочно до того, как им исполнится 55 лет. Впрочем, 69% к этому не готовы, а 11% из этого числа и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет. Таковы результаты исследования совместного исследования сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Стремление работать подольше объясняется низкой финансовой обеспеченностью. Большинство участников опроса (80%) отметили, что не могут уйти на пенсию раньше, поскольку им просто не на что будет жить. Лишь 4% из числа опрошенных заявили, что у них достаточно сбережений, 3% рассчитывают на помощь родственников, еще 13% имеют прочие источники дохода.

Примечательно, что почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или оставить работу в более молодом возрасте. По их словам, возможности что-либо откладывать у них нет, как нет и веры в сохранение отложенного. 26% респондентов пока ничего не делают, но планируют какие-либо действия в будущем.

Напомним также, что средний размер пенсии в России может вырасти в следующем году до 17 тыс. 432 рублей, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), о котором стало известно в конце июня.

Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м - 5,9% (до 18 тыс. 357 рублей), в 2023-м - 5,6% (до 19 тыс. 283 рублей).

Ранее СМИ указывали, что Минтруд разработал законопроект, согласно которому со следующего года срок расчета выплаты накопительной части увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста: 55 лет у женщин и 60 - у мужчин. Например, если речь о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей.

Между тем в документе ПФР оговаривается, что повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируется. Среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м - 9 тыс. 977 рублей, 2022-м -10 тыс. 307 рублей, в 2023-м - 10 тыс. 693 рубля.

Добавим, что с 1 января 2019 года вступили в силу поправки в пенсионное законодательство. В частности, предполагается поэтапное (до 2028 года) повышение пенсионного возраста для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. При этом, согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни в России составляет менее 73 лет. Пенсионная реформа вызвала неоднозначную реакцию в обществе, однако власти заявили, что она неизбежна.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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