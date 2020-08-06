Общество

Рынок IT-вакансий в Псковской области вырос на 14%

По итогам опроса службы исследований hh.ru, 80% студентов и выпускников вузов СЗФО считают сферу ИТ привлекательной для карьеры. В период с апреля по июль 2020 года в регионах Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) работодатели из отрасли «ИТ, системная интеграция, интернет» разместили на hh.ru более 2 476 вакансий для соискателей из разных сфер. Более 7% из них приходится на Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в hh.ru.

Если посмотреть на ситуацию в разрезе профессиональной принадлежности кандидатов к профобласти ИТ, интернета и телекоммуникаций, то в июле работодатели открыли в Псковской области на 14% больше вакансий, чем годом ранее.

Помимо программистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков, системных администраторов и других представителей сферы ИТ (44% от всех предложений в отрасли ИТ, системной интеграции и интернета в апреле-июле), работодатели Северо-Запада из ИТ-отрасли были заинтересованы в привлечении соискателей из профессиональной области продаж (25%), начинающих специалистов и студентов (20%), административного персонала (18%). Были шансы занять вакантное место в ИТ-компании у кандидатов из сфер маркетинга и PR (9%), консультирования, транспорта, логистики и даже рабочего персонала (по 8%).

Что касается спроса на ИТ-специалистов, то самыми востребованными по итогам прошедших четырех месяцев оказались кандидаты в области телекоммуникаций, программисты, разработчики, инженеры. Активно искали ИТ-компании системных администраторов, работников служб поддержки и сетевых технологий, руководителей проектов.

Уровень конкуренции среди ИТ-специалистов в Псковской области не выходит за границы нормы. Даже с учетом нынешней ситуации, по России в целом на одну активную вакансию претендуют 3-4 соискателя, в Псковской области – 2-3. Максимальный показатель уровня конкуренции за последний год в сфере ИТ, телекоммуникаций и интернета был зафиксирован в мае, когда по стране hh.индекс – соотношение резюме к вакансиям – достиг уровня 4,1, а в Псковской области – 3,2.

Размер средних предлагаемых зарплат в сфере ИТ и интернета растет. В июне работодатели из Псковской области готовы были предложить соискателям в среднем 44 719 руб., что на 22% выше показателя прошлого года. Однако ИТ-специалисты рассчитывают меньшее – 34 603 руб., исходя из зарплатных ожиданий, указанных в резюме.