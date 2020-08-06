Эксперт объяснил, почему в школах не будет вспышки COVID-19

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, почему школы не станут рассадником коронавируса.
Тимаков напомнил, что дети заражаются COVID-19 значительно реже, чем взрослые. Только порядка 5-7% из заболевших новой инфекцией — младше 18 лет.
Ребенок может заразиться коронавирусом при длительном и тесном контакте с инфицированным, например в семье, пишет «Газета.ру».
Однако даже если заболевший придет в школу, он не вызовет активного распространения COVID-19, так как в учебных заведениях будут соблюдаться меры социального дистанцирования.
«Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников», — заявил Тимаков.