Общество

Эксперт объяснил, почему в школах не будет вспышки COVID-19

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, почему школы не станут рассадником коронавируса.

Тимаков напомнил, что дети заражаются COVID-19 значительно реже, чем взрослые. Только порядка 5-7% из заболевших новой инфекцией — младше 18 лет.

Ребенок может заразиться коронавирусом при длительном и тесном контакте с инфицированным, например в семье, пишет «Газета.ру».

Однако даже если заболевший придет в школу, он не вызовет активного распространения COVID-19, так как в учебных заведениях будут соблюдаться меры социального дистанцирования.

«Если будут соблюдены меры предосторожности, то коронавирус не будет опасен для школьников», — заявил Тимаков.