Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области все еще выше общероссийского

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области все еще выше общероссийского. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

ИЦК посчитал количество выявленных случаев на 100 тысяч населения для регионов СЗФО. По состоянию на 10 августа в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией 607,9 человека на 100 тыс. населения (неделей ранее 583,1). В СЗФО этот показатель равен 591,1 (564,7).



Мурманская область, как и на прошлой неделе, находится на третьем месте в стране по этому показателю - 1 513,9 (1408,2). На первом и втором месте остаются Ямало-Ненецкий АО и Республика Тыва - 2 231,2 и 1 984,2 соответственно.



Превышают общероссийский показатель, как и на прошлой неделе: Архангельская область (838,9), Республика Коми (687,7), Ненецкий автономный округ (652,8), Новгородская область (642,7), Санкт-Петербург (621,6), Псковская область (619,5).



Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Республика Карелия (412,3), Ленинградская область (344,2), Калининградская область (304,7), Вологодская область (227,4).