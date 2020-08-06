Общество

Прокуратура оштрафовала москвича за несанкционированные работы на территории нацпарка «Себежский»

Прокуратура Себежского района провела проверку исполнения требований действующего природоохранного законодательства на территории национального парка «Себежский», в ходе которой выявила нарушения, совершенные жителем Москвы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, установлено, что, согласно комиссионному акту проведения осмотра на предмет соблюдения природоохранных требований от 18 июня 2020 года государственными инспекторами в области охраны окружающей среды ФГБУ «Национальный парк «Себежский» с привлечением представителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора подтвержден факт проведения работ по культуротехнической мелиорации, расчистке от древесно-кустарниковой растительности и строительству объектов на территории нацпарка.

При этом, по сведениям министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, разрешения на строительство упомянутых объектов не выдавались.

В силу пунктов «б», «д» ч.2 ст.15 федерального закона от 14.03.1995 № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов. Исключение составляют объекты, размещение которых связанно с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов.

Таким образом, в действиях лиц, осуществляющих указанные работы на территории ФГБУ «Национальный парк «Себежский» имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.8.39 КоАП РФ (Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах).

Прокуратурой района направлены материалы в контролирующие органы. В отношении жителя города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 КоАП РФ. Виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.