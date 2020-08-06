Общество

Путин поручил привить от гриппа и коронавируса до 60% населения России

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить финансирование для вакцинации населения от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Отмечается, что правительство должно обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем периоде 2020–2021 года, пишет «Газета.ру».

Таким образом, от гриппа должны быть привиты до 60% населения России, до 75% лиц из группы риска. Также необходимо обеспечить людей вакциной от COVID-19 после государственной регистрации соответствующего препарата.