Общество

Псковичке отказали в возвращении 60 тыс. рублей за несостоявшийся отдых в Турции

Суд отказал псковичке в удовлетворении иска к туристической компании, требовавшей вернуть почти 60 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в Турции. 5 августа Псковский городской суд вынес решение по иску Надежды Ровенской к обществу с ограниченной ответственностью «Тез Тур».

Женщина обратилась с иском, в котором просила взыскать с ответчика стоимость туристского продукта в сумме 59 321,80 рублей, неустойку за просрочку исполнения требования потребителя в сумме 59 321,80 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф.

9 января она заключила с ООО «Отдых круглый год» договор о реализации туристского продукта, согласно которому туристу оказывается комплекс услуг по перевозке и размещению в период с 26 апреля 2020 года по 04 мая 2020 года на территории Турции, город Кемер. Истец в полном объеме оплатила стоимость услуг по договору в сумме 59 321,80 рублей Туроператором по договору является ООО «Тез Тур».

24 марта истец отказалась от договора и потребовала вернуть денежные средства. От туроператора ООО «Тез Тур» поступило предложение о переносе тура на иные даты, с котором истец не согласна. Полагала, что поскольку туроператор не возвратил денежные средства в десятидневный срок, то с него подлежит взысканию неустойка на основании ст.31, 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также компенсация морального вреда, штраф.

Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку неисполнение ответчиком претензии истца о возврате денежных средств в десятидневный срок не свидетельствует о нарушении срока возврата денежных средств по договору и ущемлении прав истца.

Порядок исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, в том числе по которому наступили сроки предоставления туристского продукта, урегулирован специальным нормативным актом - постановлением Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073, которым установлен общий срок возврата денежных средств по договорам о реализации туристского продукта, заключенным до 31.03.2020 включительно, - до 31.12.2021 с начислением процентов за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вступления в силу постановления Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073.