Общество

Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну

Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну. Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большинстве городов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России». В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги - это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ - общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики - сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», - сказал Андрей Турчак.

С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9 000. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных программ. Теперь же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».

«Меньше половины жителей участвуют каким-либо образом в приемке работ и чуть больше половины — в общественных обсуждениях. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация изменилась. Для этого проект «Городская среда» разработает партийные механизмы привлечения большего количества людей на общественные обсуждения и приемки работ», - сказал координатор проекта «Городска среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что людям важно, в каких условиях они живут - есть ли уличное освещение, уложен ли асфальт во дворе, установлена ли детская площадка.

«Если буквально 25-30 лет назад нас больше беспокоило, чтобы вода горячая в кране была и свет не выключали - постоянно аварии случались - то, когда эти проблемы во многом решены, нас начинает волновать пространство, в котором мы живем», - подчеркнул Павел Качкаев.

Партпроект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. К примеру, в 2019 году с его помощью в стране благоустроили около 11 тысяч дворов и почти шесть тысяч общественных пространств - это парки и скверы, аллеи и площади. В общей сложности на работы направлено более 40 миллиардов рублей. Порядка 5 миллиардов из них - софинансирование регионов.

В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений осложнился - из-за пандемии. Тем не менее в плане еще около четырех тысяч парков и скверов и девяти тысяч дворов. Общее финансирование - более 43 миллиардов рублей.

«Сейчас все зависит от активности людей. Они решают на собраниях, что им нужно - только потом дизайнеры и архитекторы готовят проекты, а власти выделяют на их реализацию финансирование. Проект «Единой России» «Городская среда» - это мостик между мнением жителей конкретного двора и воплощением его в жизнь», - подчеркнул Павел Качкаев.

В Псковской области в рамках партийного проекта «Городская среда» в 2020 году планируется отремонтировать 62 двора. Где-то появится детская площадка, где-то уложат свежий асфальт, установят новые скамейки и урны. Также планируется благоустроить 41 общественное пространство.

«Когда проект только начинался, люди не верили, что можно привести в порядок двор - установить детскую площадку, скамейки, уложить асфальт, оборудовать парковочные карманы для автомобилей, и что на это могут быть выделены средства. Но постепенно отношение изменилось. Стал виден результат, и жители многоквартирных домов активно проводят собрания собственников и включаются в работу. В Пскове, например, подано более 100 заявок на включение в программу, но с учетом финансовых возможностей, выполняется ограниченное число проектов в год», - отметил региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.