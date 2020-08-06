Общество

Продлен срок формирования Общественного совета при комитете по юстиции Псковской области

Продлен срок формирования Общественного совета при комитете по юстиции Псковской области. Об этом сообщает сайт Общественной палаты Псковской области.

Срок приема заявок на включение в состав общественного совета при комитете по юстиции Псковской области продлен до 7 сентября включительно.

Кандидаты в члены Общественного совета, в том числе представители общественных организаций, направляют в адрес Общественной палаты Псковской области следующие анкету, копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, справку об отсутствии судимости, выданную органом внутренних дел.

Членами состав общественного совета не могут входить лица, не достигшие возраста 18 лет; лица, которые в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» не могут быть членами общественного совета; работники государственных бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий Псковской области, подведомственных органу исполнительной власти области, при котором создается общественный совет.

Член общественного совета определяется из числа кандидатов в члены общественного совета, соответствующих требованиям органа исполнительной власти области, путем открытого голосования, получивший наибольшее по отношению к остальным число голосов, поданных «за».

Документы о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета направляются в Общественную палату Псковской области одним из следующих способов:

- подаются непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 20, второй этаж;

- почтовым отправлением по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, а/я 30.