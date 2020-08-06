Общество

В Псковской области пресечен контрабандный канал поставки леса в Евросоюз

Управлением ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней вскрыт и пресечен контрабандный канал по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФСБ, установлено, что гендиректором ООО «Дельта-Л» с целью получения незаконных денежных средств и уклонения от таможенных платежей осуществлялась в адрес латвийских фирм-заказчиков поставка лесоматериалов, не указанных в счетах и товарных накладных.

Приговором Пыталовского районного суда подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 2. ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.