Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Учеба в Институте деловой карьеры
образование сегодня и завтра
Собираемся в школу!
Рецепт идеального вечера
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
Новая эра городской среды
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Здесь будет город-парк
 
 
 
ещё Общество 06.08.2020 10:060 Стало известно, кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в августе 10.08.2020 14:200 Продлен срок формирования Общественного совета при комитете по юстиции Псковской области 10.08.2020 14:130 В Псковской области пресечен контрабандный канал поставки леса в Евросоюз 10.08.2020 13:520 Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну 10.08.2020 13:231 Путин поручил привить от гриппа и коронавируса до 60% населения России 10.08.2020 13:121 Псковичке отказали в возвращении 60 тыс. рублей за несостоявшийся отдых в Турции
 
 
 
Самое популярное 03.08.2020 15:051 Стало известно, какая стоматологическая клиника в Пскове закрыта на карантин 08.08.2020 10:1723 Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих 04.08.2020 10:375 Еще один человек с коронавирусом умер в Псковской области 09.08.2020 23:177 Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске 03.08.2020 10:191 Женщина в полосатом купальнике утонула в Пскове 2 августа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области пресечен контрабандный канал поставки леса в Евросоюз

10.08.2020 14:13|ПсковКомментариев: 0

Управлением ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней вскрыт и пресечен контрабандный канал по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ФСБ, установлено, что гендиректором ООО «Дельта-Л» с целью получения незаконных денежных средств и уклонения от таможенных платежей осуществлялась в адрес латвийских фирм-заказчиков поставка лесоматериалов, не указанных в счетах и товарных накладных.

Приговором Пыталовского районного суда подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 2. ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как бороться с проявлениями вандализма в Псковской области?
В опросе приняло участие 346 человек
10.08.2020, 14:200 Триумф батьки, или Опасная игра 10.08.2020, 14:200 Продлен срок формирования Общественного совета при комитете по юстиции Псковской области 10.08.2020, 14:130 В Псковской области пресечен контрабандный канал поставки леса в Евросоюз 10.08.2020, 13:580 Усадьбы композитора Римского-Корсакова в Плюсском районе атакует борщевик
10.08.2020, 13:520 Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну 10.08.2020, 13:400 Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тысяч многодетных семей 10.08.2020, 13:232 Путин поручил привить от гриппа и коронавируса до 60% населения России 10.08.2020, 13:121 Псковичке отказали в возвращении 60 тыс. рублей за несостоявшийся отдых в Турции
10.08.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 10.08.2020, 12:591 Прокуратура оштрафовала москвича за несанкционированные работы на территории нацпарка «Себежский» 10.08.2020, 12:530 Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого 10.08.2020, 12:411 Эксперт объяснил, почему в школах не будет вспышки COVID-19
10.08.2020, 12:320 В Псковскую область придет похолодание 10.08.2020, 12:120 Путин поручил сохранить в регионах до весны резерв коек для больных коронавирусом 10.08.2020, 12:021 Интерактив: Небезопасное передвижение пешеходов на Поземского 10.08.2020, 11:530 Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области все еще выше общероссийского
10.08.2020, 11:460 На Рижском проспекте мальчик на велосипеде угодил под «КИА» 10.08.2020, 11:430 «Постскриптум»: Выборы в Белоруссии и рост безработицы в Псковской области 10.08.2020, 11:350 Пскович украл кассеты для бритвы из магазина на улице Коммунальной 10.08.2020, 11:280 Скамейки отремонтировали у монумента Александру Невскому в Пскове
10.08.2020, 11:211 В Псковской области за сутки подтвержден 21 случай коронавируса 10.08.2020, 11:190 50 тысяч рублей заплатит псковичке торговая сеть «Магнит» за перелом руки 10.08.2020, 11:110 Партия социальной защиты оспаривает отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты Невельского района 10.08.2020, 11:050 Рынок IT-вакансий в Псковской области вырос на 14%
10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего 10.08.2020, 10:431 Автоледи в Пскове не прошла проверку на алкоголь после наезда на опору 10.08.2020, 10:382 Первый онлайн-фестиваль дикой природы «РосянкаFest» провел Полистовский заповедник 10.08.2020, 10:311 Катание водителя электросамоката по улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди»
10.08.2020, 10:180 Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля 10.08.2020, 10:114 Россияне назвали желаемый размер пенсии 10.08.2020, 09:551 Бежаницкого пенсионера отправили в тюрьму за хранение марихуаны 10.08.2020, 09:470 Шестерых нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Псковской области
10.08.2020, 09:330 Росстат будет покупать данные у операторов связи для переписи населения 10.08.2020, 09:190 ЦИК Белоруссии объявила победителя выборов президента 10.08.2020, 09:180 Житель Бежаниц осужден на 200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде 10.08.2020, 09:060 Названы самые опасные для здоровья профессии в России
10.08.2020, 08:490 Предельный возраст пребывания на таможенной службе повышают в России 10.08.2020, 08:350 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы 10.08.2020, 08:190 В российских школах введут должность «учителя-наставника» 10.08.2020, 07:592 Авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции
10.08.2020, 07:430 В европейскую часть России придет похолодание 10.08.2020, 07:320 Названа одна из загадок коронавируса 10.08.2020, 07:240 Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие 6 - 10 лет 10.08.2020, 07:150 Отдых в Турции может подешеветь
10.08.2020, 07:040 Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю 10.08.2020, 00:069 Площадка для воркаута появилась на стадионе «Электрон» в Пскове 09.08.2020, 23:472 Дикая стая забрала с собой на юг питомцев «Дома белого аиста» из Гдова 09.08.2020, 23:177 Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
09.08.2020, 22:492 Известный комик и актер приехал в Псков 09.08.2020, 22:161 Фотофакт: Белка живет в вольере у закрытого кафе в Пскове 09.08.2020, 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу 09.08.2020, 20:452 Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах
09.08.2020, 20:302 Михаил Ведерников: Сето – гостеприимные и гордые люди 09.08.2020, 20:040 Саботажем назвала порчу бюллетеней на выборах президента Беларуси глава ЦИК 09.08.2020, 19:340 Интерактив: Инвалиды по зрению вынуждены выбрасывать мусор в сгоревший контейнер 09.08.2020, 19:014 Генеральские каракулевые шапки в армии России уходят в прошлое
09.08.2020, 18:271 Врезавшаяся в автобус на Гдовской трассе находилась в состоянии опьянения 09.08.2020, 18:051 В Псковской области 10 августа температура поднимется до плюс 26 градусов 09.08.2020, 17:411 В Пскове найден паспорт Дмитрия Иванова и утеряны документы Петра Заводовского 09.08.2020, 17:120 Стоимость ОСАГО вырастет в России осенью
09.08.2020, 16:350 До трех лет тюрьмы грозит жителю гдовской деревни за фиктивную регистрацию украинки 09.08.2020, 16:130 Прекращен поиск живых людей под завалами после взрыва в Бейруте 09.08.2020, 15:490 Валентин Курбатов: Сейчас мы уже не псковичи, а как бы играем псковичей 09.08.2020, 15:250 Андрея Федорова из Великих Лук с марта прошлого года ищет полиция
09.08.2020, 15:116 К тотальной нетерпимости по отношению к «кухонным варварам» призвал губернатор псковичей 09.08.2020, 14:450 Грозы надвигаются на юг Псковской области 09.08.2020, 14:130 Дорогу до границы с Беларусью отремонтировали в Себежском районе 09.08.2020, 14:030 Перелом костей таза получила водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля
09.08.2020, 13:410 Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем строителя 09.08.2020, 13:346 В Пскове приземлились десантники из Конго, Мали, Камбоджи, Китая, Таджикистана, Намибии и Гвинеи 09.08.2020, 13:140 Житель Ленобласти протаранил в Псковской области опору ЛЭП 09.08.2020, 13:070 Большинство обнаруженных на месте концлагеря в Моглино останков принадлежат женщинам
09.08.2020, 12:591 Перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора сбил водитель в Пскове 09.08.2020, 12:460 За верность призванию поблагодарили псковских строителей Елена Полонская и Александр Братчиков 09.08.2020, 12:260 Александр Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Беларуси 09.08.2020, 12:010 Продукты, косметику и одежду пыталась похитить псковичка из магазина на Рижском проспекте
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.