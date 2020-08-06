Общество

Главу Красноармейской волости Себежского района оштрафовали за нарушение закона о закупках

Прокуратура Себежского района принимает меры по исполнению требований законодательства о муниципальной собственности.

Прокуратура Себежского района провела проверку исполнения требований федерального закона от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» муниципальными предприятиями района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства (ст. 39.11 ч. 2 Земельного кодекса РФ, ст. 17.1 ч. 5 Федерального закона №135 «О защите конкуренции»), им проведена продажа двух земельных участком, находящихся в муниципальной собственности одним лотом.

Прокурором района в отношении главы сельского поселения «Красноармейская волость» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Глава сельского поселения привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.