Общество

Управляющая компания «снимает алименты за неродившегося ребенка» с псковички

Псковичка пожаловалась на отсутствие уборки подъездов в жилом доме на улице Николая Васильева в Пскове. Обращение Надежды Орловой опубликовано в группе «Контроль Псков» в facebook.

«Надеюсь, что нас услышат на этом этапе. Вот уже три месяца нет уборки подъездов на улице Н. Васильева. Я мою сама свою лестничную клетку, чтобы грязь не тащилась в квартиру», - написала автор обращения.

Она интересуется, за что исправно платит 700 рублей в месяц. «Снимите эту оплату - и мы опять сделаем поквартирные графики дежурств. Оплачивая очередной счет за тех обслуживание, у меня такое чувство, что с меня снимают алименты за неродившегося ребенка», - добавила женщина.

В комментариях другие пользователи называют вопрос «больным», пишут что «на Октябрьском проспекте тоже раз в месяц с веником проходят». Автор обращения предполагает, что проблема может быть связана с задержкой зарплаты в управляющей компании.