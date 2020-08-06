Общество

Свадьба по-псковски: пир во время пандемии. ЛОНГРИД

Свадьба... Об этом красивом и ярком празднике мечтают все влюбленные. Но этот год стал самым настоящим испытанием на прочность для псковичей, которые решили связать себя узами брака. Помимо масок, которые молодожены теперь обязаны предусмотреть для регистрации брака, им приходится выбирать из числа гостей не более 15 человек, которые смогут присутствовать на торжественной церемонии или покупать специальную услугу видеотрансляции свадьбы.



Фото: ЦДИ

О том, с какими ещё трудностями столкнулись псковские молодожены, какие ограничения вынуждены соблюдать организаторы свадебных церемоний и как изменилась работа сотрудников ЗАГСА, ЦДИ рассказал в тематическом ЛОНГРИДЕ.