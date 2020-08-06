Общество

Иван Цецерский поделился рецептом шурпы

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и экс-глава города Пскова Иван Цецерский поделился фирменным рецептом шурпы из баранины.

Иван Цецерский признается, что в выходные с удовольствием экспериментирует на кухне и готовит по новым рецептам. Но в его копилке есть и свои собственные, авторские и проверенные годами рецепты, которыми он с удовольствием делится с друзьями.