Общество

Энергетики повысили качество электроснабжения Мелетово и еще 185 деревень Карамышевской волости

Энергетики «Россети Северо-Запад» отремонтировали разъединители, силовые трансформаторы и масляные выключатели на подстанции 110 кВ «Карамышево», питающей Мелетово и всю Карамышевскую волость.

В официальном Telegram-канале энергетиков утверждается, что благодаря проведенным работам удалось повысить качество электроснабжения около 5000 жителей 186 деревень.

В том числе, улучшилось снабжение электроэнергией 500-летнего храма с уникальными фресками в деревне Мелетово, который сейчас восстанавливают реставраторы. Церковь Успения Пресвятой Богородицы XV века - одна из жемчужин архитектуры русского Северо-Запада, сохранившая и черты местной архитектурной школы, и средневековую фресковую живопись.

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Работы на объекте культурного наследия федерального значения проводятся в рамках государственной программы «Развития туризма и культуры на 2019 год».