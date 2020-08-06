Общество

Доля оклада в составе зарплаты бюджетников должна быть увеличена - Турчак

Соотношение окладов бюджетников к стимулирующим выплатам должно составлять 70% к 30%, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетных организаций социальной сферы. Считаем правильным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера так, чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70 на 30», - цитирует его «Интерфакс».

По его словам, это позволит установить более справедливое соотношение оклада к надбавкам и защитит работников бюджетной сферы от манипуляций с дополнительными ставками у учителей и навязыванием дежурств врачам.

Как отметил Турчак, мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%.