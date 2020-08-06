Общество

Половину вакцин от гриппа поставят в регионы до 31 августа

Половина вакцин, запланированных к поставке в российские регионы, будет направлена до 31 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«То, что касается вакцинации от гриппа, сегодня начались отгрузки вакцины в дальние регионы РФ», - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, до 31 августа будет поставлено 50 процентов «от плановой вакцинации на этот год».

Глава Минздрава добавил, что остальная часть вакцины, которую направят в южные территории России, будет поставлена в сентябре-октябре, согласно планам по вакцинации, пишет ТАСС.