Общество

ТИК Дновского района приняла участие в семинаре, приуроченном к подготовке к единому дню голосования

Избирательная комиссия Псковской области завершила серию обучающих семинаров по подготовке к проведению сентябрьских выборов. Напомним, семинары стартовали с 9 июля и были ориентированы на председателей территориальных и участковых избирательных комиссий региона. За месяц представители облизбиркома побывали с рабочими поездками в 24 ТИКах и встретились более чем с 400 председателями УИК.

Заключительный обучающий семинар облизбирком провел 10 августа в ТИК Дновского района. В рамках семинара обсуждались вопросы применения новых форм досрочного голосования, взаимодействие с наблюдателями от политических партий и средствами массовой информации. Членам комиссий напомнили об алгоритме проведения порядка подсчета голосов, правильности оформления избирательной документации, а также об обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты и соблюдении норм Роспотребнадзора.

Как пояснил председатель ТИК Дновского района Игорь Иванов, обучающий семинар прошел в формате очного совещания, а это очень важно, так как председатели УИК могли сразу задавать интересующие или уточняющие вопросы. «Такая встреча была для нас очень необходима, мы узнали много полезной информации, в частности, касающейся процедуры организации голосования в трехдневный период. Также мы обсудили, как правильно выстроить работу, чтобы избежать ошибок», - заключил он.