Общество

Профилактический рейд по недопущению пожаров состоялся в Пскове

10 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову был проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров на территории частного сектора. Рейдом охвачен жилой сектор Проезд Березка, переулок Медведово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, запрете разведения костров и сжигании мусора.

Распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в количестве 62 штук.