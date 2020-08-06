Общество

2300 молодых избирателей Псковской области смогут впервые проголосовать на сентябрьских выборах

По данным территориальных избирательных комиссий Псковской области, 2290 избирателей региона смогут впервые принять участие в голосовании на сентябрьских выборах. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Право гражданина РФ на участие в голосовании закреплено в Конституции РФ. Граждане России имеют право голосовать по достижении 18 лет. «Современная молодежь имеет активную жизненную позицию, эта тенденция вызвана постоянным движением общества вперед, и мы всегда учитываем при работе с молодежью новизну, диктующую направления взаимодействия». Право на участие в голосования закреплено конституционным правом, поэтому это важный и серьезный гражданский выбор для каждого впервые голосующего гражданина», - подчеркнул Сергей Ковальчук.

Напомним, что в середине сентября в Псковской области в 2020 году пройдет 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. В 109 поселениях региона пройдут выборы депутатов городских и сельских поселений, а также состоятся выборы в Собрания депутатов Себежского, Куньинского, Невельского районов и выборы главы Себежского района.



В соответствии со свежими изменениями в законодательстве, проголосовать можно будет в течение трех дней: 11-12 и 13 сентября (основной день голосования).