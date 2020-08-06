Общество

Забор вокруг предприятия в Дедовичах расписали граффити

В Дедовичах забор вокруг местного предприятия ЖКХ расписали граффити, сообщает районная газета «Коммуна».

Фото: Редакция газеты «Коммуна» Дедовичи

«Местные жители обратили внимание, что забор, за которым находится МП ЖКХ, украсило современное граффити. Согласитесь, стало намного красивее. Такую идею главе района предложила одна из дедовичанок, он поддержал ее и воплотил идею в жизнь. Почему бы и нет?! Любимый поселок должен становиться с каждым годом все привлекательнее и красивее», - отмечает издание.

Граффити сделано на средства спонсора. Работу выполнил художник из Санкт-Петербурга Андрей Элпакидзе. Работники МП ЖКХ подготовили стену к покраске, а в настоящее время трудятся по благоустройству прилегающей территории.