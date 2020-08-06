Общество

Мошенники изобрели новый способ кражи денег через смартфон

Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете «Первый канал», передает РИА Новости.

Одна из жертв рассказала журналистам, что ей подбросили листовку с рекламой магазина электроники, на которой было написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав QR-код.

«Телефон завис ... и в этот момент мне приходит СМС о списании всех денег с моего счета», — пожаловалась женщина.

Другой жертвой махинаций стал целый бар. Сотрудники рассказали журналистам, что решили упростить процедуру оплаты и поместили на свое меню QR-код, по которому можно рассчитаться за заказ. Мошенники наклеили свой код поверх листовки и получали деньги гостей вместо заведения.

Россиянам посоветовали пользоваться специальными приложениями, отсеивающими подозрительные QR-коды, проверять, не наклеен ли один на другой, или же вовсе воздержаться от сканирования вызывающих недоверие кодов.