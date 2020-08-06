Общество

Переболевшим COVID-19 гражданам отказали в финансовых льготах

Переболевшие COVID-19 граждане, которым нужны деньги на лечение или реабилитацию, не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности, пишут «Известия». Представители ряда крупных банков и страховых компаний подтвердили, что бизнес добровольно такие льготы вводить не будет.

Всего издание опросило 30 крупнейших банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды, готовы ли они предоставить льготы клиентам, переболевшим COVID-19 и нуждающимся в средствах на лечение или реабилитацию.

Для банков речь шла о возможности забрать срочный депозит раньше времени без потери доходности. Для страховых компаний - о соответствующих срочных продуктах, для НПФ - о пенсионных накоплениях. Большинство проигнорировало ответ, остальные отметили отсутствие подобных планов.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что подобная инициатива законодателями не рассматривается.

Однако в Банке России напомнили о рекомендации всем кредиторам предоставлять кредитные каникулы гражданам, заболевшим COVID-19. По данным ЦБ, многие банки при пересмотре графика платежей сами идут навстречу гражданам, пережившим COVID-19.