Общество

Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе

Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей, говорится в исследовании аналитического центра сервиса для размещения объявлений «Авито».

«В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей . Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%», - рассказали РИА Новости в компании.

Спортивная форма обойдется в среднем в 640 рублей, пенал - в 330 рублей. Однако «расширенный» набор товаров для учебы - с учетом предметов на случай необходимости дистанционного обучения - будет стоить существенно дороже. Стоимость такого комплекта «Авито» оценивает чуть более чем в 20 тысяч рублей.

«В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло - важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года - год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей», - сообщили в сервисе.

По оценке компании, дороже всего сборы в школу обойдутся родителям из Казани - более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн-обучения. Стоимость полного набора для учебы в Нижнем Новгороде оценивается в 26 тысяч рублей, в Москве - в 24 тысячи.

Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей), подсчитали эксперты. Сильнее всего за год стоимость школьных товаров в крупных городах выросла в Волгограде - на 20%, а снизилась - в Ижевске (на 9%).