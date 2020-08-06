Общество

Мишустину пожаловались на авиакомпании, выдающие ваучеры

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить проверить авиакомпании, которые выдают ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы.

В Объединении считают, что выдача ваучеров на билеты, проданные после 1 мая, способствуют поощрению мошеннических схем, пишут «Известия».

Постановление правительства №991 регламентирует выдачу ваучеров на билеты, проданные до 1 мая. Обладатель такого документа может полететь любым рейсом выдавшей его авиакомпании в течение трех лет. Перевозчик имеет право вернуть пассажиру средства за отмененный рейс по истечении трех лет с момента оформления ваучера. При этом авиакомпания, согласно постановлению, имеет право выдавать ваучеры только за билеты, проданные до 1 мая. За те, что были реализованы после 1 мая, перевозчик обязан вернуть деньги.

В объединении утверждают, что авиакомпании продолжают выдавать ваучеры и взамен билетов, проданных после 1 мая. Это способствует поощрению мошеннических схем, когда компании продают билеты на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают их, лететь не могут и остаются без денег.

Юристы считают, что нарушающие постановление авиакомпании могут получить штраф за каждый выданный ваучер.