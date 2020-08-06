Общество

В ВОЗ заявили о «зеленых ростках надежды» в борьбе с коронавирусом

Несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а количество смертей приближается к 750 тысячам, в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», - приводит его слова пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан - соблюдать новые ограничительные меры. «Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», - заключил Гебрейесус.