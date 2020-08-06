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Общество

Россиянам назвали опасные места для расчета банковской картой

11.08.2020 09:02|ПсковКомментариев: 0

Об опасных местах для расчета банковской картой рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Эксперт уверен, что единственной опасностью до сих пор остается Сеть, где данные карт часто подвергаются фишингу, пишет «МК». Часто встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара или услуги, а также входа в личный кабинет банка совершаются кражи денежных средств с карты. Эти сайты максимально похожи на оригинальные, а их скорость появления затрудняет их блокировку соответствующими ведомствами.

Чтобы остаться без больших потерь, Сизов рекомендует завести отдельную карту для онлайн-покупок с отдельным счетом. Когда возникнет необходимость что-то заказать через интернет, нужно перевести на нее необходимую для покупки сумму. Также не стоит совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией.

Добавим также, что теперь мошенники находят своих жертв еще и на сайтах объявлений.

Теги: #мошенники #банкоматы #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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