Общество

Почему не надо оставлять мешки с мусором на обочинах, рассказал регоператор

Не оставлять мешки с мусором в неположенных местах призывает псковичей региональный оператор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Мехуборка Псков», мелкий мусор на обочинах — не редкое явление, характерное не только для Псковской области, но и для других регионов России. Порой встречаются и целые мешки, оставленные в не предназначенных для этого местах и стоящие вдоль дорог месяцами.

На фото: остановка в деревне Стяглы Печорского района.

Регулярно наблюдается складирование мешков с мусором на дороге Псков — Печоры через Новый Изборск. Аналогичные случаи фиксируются во многих районах Псковской области. Граждане, по каким-то причинам не пожелавшие отвезти свой пакет с отходами в санкционированное место накопления, оставляют мусор на обочинах, на автобусных остановках, вблизи урн, предназначенных для мелкого мусора. Такие люди, вероятно, надеются, что кто-нибудь когда-нибудь заберет их мусор, «ведь он выброшен на видном месте, а не в лесной глуши».

Однако этого, скорее всего, не произойдет. Мусорововозящие компании забирают отходы исключительно из мест накопления, определенных органами местного самоуправления и внесенных в соответствующий реестр. Службы, занимающиеся уборкой общественных пространств, обочин, также могут оставить без внимания бесхозный пакет. А потом к нему добавиться еще несколько, и образуется несанкционированная свалка.