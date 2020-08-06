Общество

18 дополнительных евроконтейнеров установил Экопром в Невеле

18 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м установил Экопром в Невеле. Они сменили старые железные баки по 0,75 куб. м, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора.

Новые пластиковые емкости для ТКО размещены на улицах Чеботарева, Колхозной, Кутузова, Толстого, Красноармейской, Лесной, Есенина, Герцена, Зеленой, в пер. Фрунзе и включены в график вывоза по понедельникам, средам и пятницам. Также баки появились на улицах Великолукской и Кирова, 21, их будут вывозить по четвергам. ТКО из дополнительного контейнера, установленного на ул. Дорожной, будут забирать каждый вторник и четверг еженедельно.

Также планируется установить дополнительные контейнеры по новым адресам.

На сегодняшний день в Невеле установлены более 250 контейнеров. Они размещаются в оборудованных местах накопления, определенных органами местного самоуправления.