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Новому командиру Псковского гвардейского соединения ВДВ торжественно передали знамя дивизии

Сегодня, 11 августа, на плацу 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии состоялась церемония передачи боевого знамени дивизии новому командиру Псковского гвардейского соединения ВДВ Сергею Чубарыкину.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в начале мероприятия гвардии генерал-майор Игорь Каплий поприветствовал и поблагодарил командиров воинских частей соединения.

Затем состоялся ритуал прощания экс-командира Игоря Каплия с георгиевским знаменем 76-й дивизии и передача знамени новому командиру полковнику Сергею Чубарыкину.

Первый заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Андрей Холзаков поздравил командование дивизии и личный состав: «Сегодня торжественный день для соединения, подведение итогов для Игоря Каплия и новая страница для полковника Чубарыкина. Ваше соединение не раз показывало, что вы способны выполнять любые задачи. Впереди сложная задача - учения, подготовка операций для следующего года».

Он пожелал Игорю Каплию успехов в обучении, а Сергею Чубарыкину быть первым среди лучших.

Прозвучало поздравление и от замглавы Пскова Владимира Воробьева: «Сегодня по-настоящему исторический день - передача знамени легендарной дивизии. Своей доблестной службой Игорь Каплий по праву заслужили высокий авторитет среди военнослужащих и псковичей. Ответственный подход позволил сохранить традиции и приумножить их». Он также пожелал Каплию отличной учебы и возвращения в 76-ю дивизию.

Обращаясь к новому командиру, Владимир Воробьев выразил уверенность, что Сергею Чубарыкину удастся продолжить традицию добрых взаимоотношения между городской властью и дивизией.

Ответное слово взял Игорь Каплий: «Сегодня для меня знаменательный день - передача боевого знамени. Вместе мы переносили все тяготы, не гнули голову, не боялись задач, уверенно шли вперед. Гордитесь службой в 76-й дивизии, чтите традиции и память ветеранов, уважайте командиров. Сегодня боевое Знамя я передал в надежные, крепкие руки. Сергей Чубарыкин выполнит все поставленные задачи, я в этом не сомневаюсь».

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В заключение состоялся торжественный марш личного состава 76-й дивизии под предводительством Сергея Чубарыкина.