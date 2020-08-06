Общество

Более 4 000 жителей Псковской области заразились коронавирусом

За сутки коронавирус подтвердили у 19 жителей Псковской области, всего заразился 4001 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«За сутки +19 новых случаев, из которых +5 в Псковской областной клинической больнице, - отметил он. - К сожалению, добавился еще один очаг – в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. К настоящему времени у десяти монахов обнаружили COVID-19».

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Всего выздоровели 2850 человек (за сутки — 0). Число умерших остается неизменным - 57. «Несмотря на отдельные сложности, в целом, динамика распространения коронавируса в регионе остается на достаточно низком уровне. На ближайшем заседании оперштаба будем обсуждать возможность перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений. Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области специалисты провели 70001 исследование на коронавирус (за сутки - 532).