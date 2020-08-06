Бюджетники выиграют от увеличения доли оклада в зарплате до 70% - Владимир Яников

Бюджетники и качество их работы только выиграют от предложения «Единой России» об увеличении доли оклада в зарплате бюджетников до 70%. Такое мнение высказал региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России».
«Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».
Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, соответственно.
В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.
Партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников.
«Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.
Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму Правительством. Согласно документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В профильных министерствах указывают, что проблема существует очень давно. В частности, в Минтруде отметили, что принятие поправок позволит «гармонизировать условия оплаты труда работников одной отрасли в разных регионах, повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда и принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях».
Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества.