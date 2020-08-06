Общество

Бюджетники выиграют от увеличения доли оклада в зарплате до 70% - Владимир Яников

Бюджетники и качество их работы только выиграют от предложения «Единой России» об увеличении доли оклада в зарплате бюджетников до 70%. Такое мнение высказал региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России».

«Это очень важная инициатива, и если мы реализуем эти предложения, то конечно выиграют наши бюджетники и выиграет качество их работы. Одна проблема, которая существует – это найти достаточное количество работников. Очень много было сделано, чтобы хорошие специалисты ушли в другие отрасли, и теперь вернуть их сложно. Если будет достойная зарплата, то люди пойдут. В последнее время сложилась такая ситуация, что после окончания Псковского государственного университета не более 10% молодых педагогов идут работать в школу. Если будет достойная зарплата, то, конечно, они будут ориентироваться, в первую очередь, на работу по профилю. И это было бы здорово», - прокомментировал Владимир Яников.

«Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».

Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, соответственно.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», — сказал Андрей Турчак.

В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.

Партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников.

«Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.

Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму Правительством. Согласно документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В профильных министерствах указывают, что проблема существует очень давно. В частности, в Минтруде отметили, что принятие поправок позволит «гармонизировать условия оплаты труда работников одной отрасли в разных регионах, повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда и принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества.