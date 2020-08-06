Общество

Долг по алиментам в 60 тысяч рублей выплатил пскович после вмешательства приставов

Задолженность по алиментам в 60 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери отец-должник выплатил после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением суда отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В конце 2019 года исполнительный лист поступил на исполнение в ОСП Островского и Пыталовского районов. Должник свои алиментные обязательства не выполнял, оплаты задолженности совершались несколько раз и в минимальном размере.

Судебным приставом-исполнителем были вынесены ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на выезд из страны, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, а также ограничение в праве пользования должника водительским удостоверением.

Обнаружить самого должника было непросто. Найден он был уже через своих родителей. На прием к судебным приставам он приехал из Москвы.

В отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов должник явился с бывшей супругой. Должник и взыскатель сообщили, что задолженность оплачена в полном объеме. Исполнительный лист бывшая супруга должника отозвала.