Общество

К 2021 году по большей части псковских лесов актуализируют информацию

В 2020 году в Псковской области специалисты Северо-Западного филиала Рослесинфорга завершат лесоустроительные работы на площади 274 тысяч гектаров. В итоге общая площадь приведенных в известность лесов в регионе составит порядка 1,5 млн гектаров, что составляет 60% площади всех лесов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе подведомственного учреждения Рослесхоза.

Специалисты филиала уже провели лесоустройство шести лесничеств Псковской области - Опочецкого, Невельского, Себежского, Гдовского, Псковского и Порховского. Ранее давность материалов лесоустройства в регионе составляла более 20 лет, что сдерживало развитие лесопромышленного комплекса и снижало эффективность проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Проблема недостатка актуальных данных о лесах одна из самых злободневных, так как во многих субъектах данные 15-20 летней давности, а доля актуальных материалов составляет в среднем более 15%, что не дает полной и объективной информации о лесных ресурсах.

Специалисты Рослесинфорга ежегодно проводят лесоустроительные работы на территории страны на площади порядка 15 млн гектаров.

«Материалы лесоустройства являются основой лесного планирования и организации управления лесами, а также способствуют росту промышленного и инвестиционного потенциала региона. Как следствие, увеличение доли актуальных материалов лесоустройства напрямую связано с активизацией инвестиционной активности в лесном комплексе и развитием экономики Псковской области», - пояснили в ведомстве.

Кроме этого, специалистами Северо-Западного филиала Рослесинфорга разработаны документы лесного планирования - Лесной план и лесохозяйственные регламенты на период до 2028 года, где определены участки и допустимые объемы промышленной заготовки древесины, обязательные площади восстановления лесов, особо охраняемые территории и защитные участки лесов, а также мероприятия по защите леса от пожаров и вредителей. Лесной план утверждается руководителем Рослесхоза и губернатором области и является основополагающим документом для организации управления лесами в регионе на ближайшие 10 лет.