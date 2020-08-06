Общество

Почти 100 владельцев охотничьего оружия проверены в рамках операции «Охота» в Псковской области

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, на территории Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота». В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в ходе операции проверено 99 владельцев охотничьего оружия. В результате выявлен 1 факт нарушения правил охоты и 1 факт нарушения действующего законодательства в сфере оборота оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.