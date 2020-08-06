Общество

Олег Брячак не намерен прививаться от коронавируса

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не намерен использовать вакцину от коронавируса, о разработке и регистрации которой заявил президент Путин. Свое мнение на этой счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я бы отказался и сам и не допущу, чтоб моя семья прививалась неизвестной прививкой. Есть случаи, когда люди прививались от гриппа и для них это выходило боком. Считаю, что организм должен сам справляться и сам вырабатывать свой иммунитет, а «принимать» неизвестные вакцины внутрь организма нельзя», - убежден парламентарий.

Также он «особо не ждет» второй волны коронавируса, да и в целом считает, что тема коронавируса «замылена, затерта и политизирована». «Вторую волну не жду. Думаю, надо просто полноценно жить, воздухом дышать, спортом заниматься и меньше об этом думать. Если нахлынет вторая волна, тогда и будем думать. А пока не хочется», - отметил Олег Брячак. В то же время он признал, что «какие-то меры предосторожности соблюдать надо, раз уж есть угроза второй волны».

Депутат также выразил надежду, что 1 сентября для российских школьников будет «максимально приближен к тому стандарту, который был до пандемии». «Я уже говорил, что в период самоизоляции у нас было не дистанционное обучение, а дистанционное мучение, которое не позволяло учителям полноценно работать, а ученикам - учиться. И я рад, что в нашем регионе 1 сентября планируется провести в очном режиме», - заключил депутат.