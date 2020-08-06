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Общество

Учебный год для школьников начнется с тестов, важно понять, как карантин отразился на уровне знаний - министр просвещения

11.08.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

В начале нового учебного года школьникам пятых-девятых классов проведут тестирование для возможного выявления пробелов в знаниях, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников. Поэтому в самом начале нового учебного года мы проведем диагностику для пятых-девятых классов», - сказал Кравцов во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что тестирование направлено на то, чтобы выявить возможные пробелы в знаниях школьников и провести с ними адресную работу по устранению возможных пробелов в знаниях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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