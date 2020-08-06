Общество

Олег Брячак перевоплотился в дизайнера интерьеров

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак на время стал дизайнером интерьеров. В частности, он сам разрабатывал дизайн для ремонта помещений регионального отделения партии на улице Яна Фабрициуса, 6А. Об этом Олег Брячак сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Просто подошло время наш офис обновить. Ведь он является еще и нашей партийной приемной, и важно, чтобы людям было у нас светло и комфортно. Я лично сам был дизайнером и выбирал материалы сам», - отметил гость студии.

Кроме того, Олег Брячак подтвердил, что после назначения Виталия Федорова новым руководителем регионального отделения «Справедливой России» все еще является неформальным лидером «эсеров». «Я как руководил партией в Псковской области, так и продолжаю находиться у руководства. Вместе с Виталием Федоровым. Если лидер партии Сергей Миронов сочтет правильным, я опять возглавлю региональное отделение официально, потому что процедура моего банкротства практически завершена, осталось несколько месяцев», - добавил Олег Брячак.