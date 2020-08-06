Общество

Какие патроны трудно найти в Пскове для оружия, рассказали специалисты

Какие патроны трудно найти в Пскове для оружия, рассказали в специализированном магазине «Охотник». Об этом сообщает Центр Деловой Информации в публикации «Каждый охотник желает знать: как выбрать правильное снаряжение». Статья посвящена тонкостям подбора снаряжения для профессиональных охотников.

«Первое, что у вас спросят при покупке оружия или патронов к нему, это ваши документы и документы на оружие, - предупреждают в магазине. - Сейчас мы продаем снаряжение от производителя. Раньше у нас было комиссионные модели, но сейчас мы от этого отказались. Прошу обратить внимание, что по закону оружие и патроны к нему не подлежат обмену или возврату. При этом мы отмечаем интерес покупателей к оружию на вторичном рынке».

По данным магазина «Охотник», сейчас среди псковичей пользуются спросом модели отечественного или турецкого производства. Модели, которые попали под санкции сами по себе стоят больших денег, но это не единственная проблема.

Очень важно при выборе оружия оценить доступность патронов. Для санкционного оружия, которое сейчас уже не купить так просто, не найти бюджетных патронов. Отечественные патроны к ним не всегда подходят.

Подробности в публикации «Каждый охотник желает знать: как выбрать правильное снаряжение».