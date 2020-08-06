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Общество

Анна Кузыченко: Образовательные учреждения Пскова готовы к учебному году в очном режиме

11.08.2020 16:26|ПсковКомментариев: 0

Начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко рассказала корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове о готовности образовательных учреждений города к новому учебному году, о мерах, предпринятых для безопасности детей в условиях распространения коронавируса и угрозы второй волны. 

- Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о приемке школ? Сколько уже принято, какие образовательные учреждения еще не проверены? Что образовательные учреждения города смогли сделать за лето?

- Приемка образовательных организаций к новому учебному году - ежегодная история. В новом году эта ситуация усложняется тем, что помимо приемки косметических и капитальных ремонтов, мы принимаем готовность работать в антипандемических условиях.

Мы посмотрели 25% учреждений - это и школы, и садики. Все в плановом режиме, все основные виды ремонтных работ завершены. Во всех образовательных организациях проведена прочистка вентиляции.

Косметические работы проведены на высоком уровне. Очень многие проработали моменты, связанные с канализацией, с системой отопления. На подготовку к учебному году было выделено 6 мн рублей, все деньги освоены, несмотря на то, что многие поставщики материалов, услуг в период пандемии находились в подвешенном состоянии, многие отказывались работать, ссылаясь на то, что они уходят с рынка. Но руководители образовательных организаций не отдыхали летом, они готовили свои учреждения, чтобы дети пришли в достойные условия.

На сегодняшний день мы заканчивает ремонтные работы в каждой школе города по созданию цифровой образовательной среды. Муниципалитет выделил дополнительно 10,5 млн рублей, и мы с уверенностью можем сказать, что 21 век, информационные технологии придут в каждую школу города. Кабинет будет современным, это не будет кабинет информатики, это будет кабинет цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта. В рамках федеральных ресурсов приобретено оборудование - ноутбуки, интерактивные доски. Дети будут находиться в достойных условиях, и наши педагоги смогут совершенствовать свою преподавательскую деятельность.

Образовательные учреждения города Пскова готовы к новому учебному году в очном режиме.

- Какие усилия предприняты администрацией города, управлением образования, чтобы соблюсти рекомендации Роспотребнадзора и организовать в условиях угрозы распространения коронавируса учебный процесс?

- Учитывая, что 30 июня вышли новые санитарные правила для работы образовательных организаций, которые определяют подходы и режим работы до 30 декабря управление образования администрации Пскова предприняло все меры для того чтобы максимально полно подготовиться к учебному году в очном режиме с соблюдением новых СанПиНов. Мы провели мониторинг потребности для школ, садов,учреждений дополнительного образования, необходимых средств индивидуальной защиты, термометрии, рециркуляторов и прочего, которые позволят обезопасить детей в рамках пандемии и второй волны коронавируса.

На сегодняшний день это цифра колоссальная, 43 млн рублей, которые необходимо найти из средств муниципального в ближайшее время, для того, чтобы оснастить 91 образовательную организацию необходимыми средствами индивидуальными защиты и противопандемическими средствами. Хочу отметить, чтобы родители не волновались, чтобы педагогические коллективы не беспокоились, на сегодняшний день разработан четкий план профилактических мероприятий для каждой образовательной организации, который предусматривает разведение потоков детей. На каждом входе, а их будет несколько, будут стоять санитайзеры и проводиться термометрия. В некоторых учреждениях мы откажемся от прохода с помощью электронных карт через считывающие устройства, для того, чтобы открыть несколько входов, и поставим дежурных администраторов.

Мы будем вынуждены на несколько минут сместить начало второй смены, чтобы развести потоки.

В дошкольных учреждениях ситуация отработана за счет работы дежурных групп в летний период. Все точно так же - санитайзеры, родители не посещают учреждение, передают детей на входе, дети проходят термометрию, сотрудники контролируют свое состояние здоровья.

На сегодняшний день у нас нет опасений, что мы не сможем начать учебный год в очной форме с соблюдением всех норм СанПиНов. Да, наши школы переполнены, и не в каждой школе свободно можно закрепить отдельный кабинет за каждым классом. Но благодаря работе наших руководителей школ, педагогического коллектива, на сегодняшний день идет кропотливая работа по составлению расписания. Мы выигрываем по 15 минут, чтобы развести потоки, закрепить кабинеты, чтоб дети не пересекались друг с другом. Мы видим, что каждая образовательная организация настроены на то, чтобы обезопасить детей и создать условия для того, чтобы учебный год начался в очном режиме.

- 43 миллиона рублей, немалая сумма...

- Сумма сумасшедшая. На сегодняшний день частично средства изыскиваются, мы видим возможность в перераспределении средств за счет коммунальных платежей, потому что с марта наши учреждения были в простое, некая экономия сформировалась. Также мы понимаем, что есть внебюджетные источники, которые нам тоже окажут значительную помощь.

На сегодняшний день на нас вышли социально ответственные предприниматели с предложением помочь образовательным организациям. Например, один предприниматель каждому дошкольному учреждению обеспечивает бесплатную поставку по 5 литров дезинфицирующего раствора. Другой предприниматель обеспечивает наши дошкольные учреждения дозаторами. Мы видим некое сплочение общества, родителей, муниципалитета перед угрозой новой волны пандемии, у всех единая цель - обезопасить наших детей. Мы будем готовы к первому сентября во всеоружии.

Теги: #школа #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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