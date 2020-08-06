Общество

Эксперт рекомендовал младшим школьникам не использовать кожные спиртовые антисептики

Директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук Николай Шестопалов заявил, что младшим школьникам не рекомендуется использовать спиртовые кожные антисептики, так как для них это может быть вредно.

«Мы не рекомендуем вообще кожные антисептики спиртовые для младших школьников, с 1 по 4-й класс. Я не говорю о том, чтобы запрещать, — таким мы правом не располагаем, но не рекомендуем. Потому что все-таки это маленький возраст. Наши исследования показали, что кожно резорбтивное действие (действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь) достаточно выражено для этой возрастной категории», — сказал он.

Учитывая, что обработку рук необходимо проводить несколько раз в течение дня, — нагрузка на организм ребенка будет существенная, пишет ТАСС. Кроме того, по словам эксперта, в составе антисептиков есть легковоспламеняющееся вещество, что, в свою очередь, может привести к неприятным последствиям. «Начнут баловаться, смотреть — горит или не горит, давайте его лизнем, давайте брызнем куда-то, еще что-то — на это тоже нужно обращать внимание», — отметил профессор.

В связи с этим, считает Шестипалов, для младших школьников нужно будет ограничивать число обработок и давать им возможность просто помыть руки с мылом. «У нас есть, чем обрабатывать, у нас достаточно большое количество эффективных средств. Но у нас не хватает совсем мало — правильного выбора и правильного применения», — заключил он.